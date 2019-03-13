Получение госуслуг в специализированных ЦОНах Казахстана временно недоступно.

Сегодня, 13 марта, в 9:50 часов зарегистрирован сбой сервисов Комитета административной полиции МВД РК, поэтому получение госуслуг в специализированных ЦОН по всей республике недоступно.

Специалисты МВД уже ведут работы по устранению неполадок. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим проявить терпение и понимание. О возобновлении работы будет сообщено дополнительно, сообщается на официальной странице «Правительство для граждан» в facebook.