В ТЦ Шымкента можно получать госуслуги

Получать госуслуги в Шымкенте теперь можно в торговых центрах.

Уголки connection point в Шымкенте появились в двух торговых центрах. Теперь жители могут получать электронные государственные услуги в зонах connection point.

Каждый сектор самообслуживания оборудован и имеет доступ на портал электронного правительства и другие государственные ресурсы. Найти ближайшие точки можно через приложение 2ГИС.

Отметим, что connection point – это зона, где гражданам помогают самостоятельно получать услуги через портал электронного правительства. Здесь клиенты могут заказать такие популярные услуги как получение ЭЦП, регистрация по месту жительства, получение справки о пенсионных начислениях, подать заявление на регистрацию брака, заменить водительское удостоверение и другие.

«В прошлом году казахстанцы получили более 15 миллионов услуг в секторах самообслуживания в ЦОНах. Мы решили масштабировать этот проект и установили в крупных городах и областных центрах так называемые connection point. Торговые центры, рынки, автовокзал мы выбрали не случайно, они имеют высокую проходимость и гражданам будет удобно обратиться к нашим сотрудникам для оказания государственных услуг», — сказал Председатель Правления Госкорпорации Арман Кенжегалиев.

К слову, на сегодняшний день через секторы самообслуживания в торговых центрах Шымкента было оказано более 300 услуг. Одной из востребованных услуг в январе стала подача заявлений на корректировку сведений о регистрации актов гражданского состояния. Граждане подавали обращения на добавление сведений о детях для участия в программе «Нацфонд детям».

Список адресов ТЦ, в которых оказывают госуслуги:

ТЦ «Tolebi» мкр.Асар 2, 12Б

ТРК «Бекжан-комфорт» ул.Жиделибайсын, 92