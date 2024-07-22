Может ли искусственный интеллект заменить работу госаппарата?

Может ли искусственный интеллект заменить работу государственного аппарата?

Интеллектуального помощника планируют внедрить в госучреждения для оптимизации и ускорения работы. Что об этом думают эксперты по кибербезопасности?

Искусственный интеллект сможет частично заменить работу государственного аппарата. Об этом рассказал генеральный директор центра поддержки цифрового правительства Рустем Бигари. Он уверен, что полностью заменить людей искусственный интеллект не в силах, но! Часть работы вполне можно поручить роботам, уверен он. Это может помочь казахстанцам быстрее получать государственные услуги.

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«Искусственный интеллект не заменит людей, но облегчит жизнь, да. Сегодня аудиторы, которые занимаются анализом, очень много времени тратят на эту работу. Инструменты быстрой обработки облегчат работу. В целом, в системе госслужбы порядка 30% работы являются процессными — и их можно заменить. И их в рамках трансформации можно заменить машинами: обработка писем, скоринговая передача», — говорит Рустем Бигари, генеральный директор центра поддержки цифрового правительства.

Жители Шымкента разделились во мнении. Одни говорят, искусственный интеллект действительно может принести пользу, другие боятся утечки информации.

«Не думаю что это небезопасно. Новые технологии нужно внедрять. это облегчит всем работу . Да и в целом нужно идти в ногу со временем», — говорит жительница Шымкента.

«Я думаю это нужно, мы живем в век цифровизации», — говорит горожанка.

Эксперты говорят, искусственный интеллект может выступить помощником: для сбора информации, автоматизации процессов, анализа информации. Кроме того существует потенциальная угроза утечки конфиденциальной информации.

«Существует возможность слива данных, государственной тайны при взаимодействии с ИИ. Некоторые чиновники ближайших стран говорят что готовят доклады при помощи ИИ, для этого ему скармливается какое-то количество информации. Очень сложно сказать что из этого является закрытым, в какой-то момент можно важные данные скормить, дальше они лежат и совершенно непонятно кто и когда может получить к этому доступ», — говорит Евгений Питолин, эксперт по кибербезопасности .

Кроме того, эксперт рекомендует не принимать решения, основанные на результатах обработки информации искусственным интеллектом. Его суждения могут быть ложными. Полагаться всё же придется на человеческий ресурс.