Postomat для получения готовых документов появились в ЦОНах Шымкента

В Шымкентских ЦОНах появились постоматы для получения готовых документов.

В ЦОНах Шымкента установлены постоматы для выдачи готовых документов, они работают 24/7. Граждане могут забрать документы в постоматах в любое удобное время, даже после работы.

Ранее пилотный проект был внедрен в Астане и Алматы. Услугополучатели самостоятельно забрали в постаматах более 2 тысяч документов. Теперь инновационный проект Госкорпорации установлен в девяти областях, в том числе в городе Шымкенте.

Отметим, что сервис доступен по 11 видам популярных услуг.

Среди них регистрация рождения ребенка, регистрация залога движимого имущества, апостилирование документов, дубликаты правоустанавливающих документов и другие.

«При оформлении заявки по данным услугам клиенту предлагается забрать результат в постомате. Сделать это необходимо в течение 3 дней после получения сообщения о готовности документа. Ячейка откроется после прохождения биометрической идентификации и введения 5-значного кода из SMS. Это сделано в целях безопасности, чтобы третьи лица не смогли воспользоваться сервисом», — отметил Председатель Правления Госкорпорации Арман Кенжегалиев.

Напомним, услугополучателям не обязательно обращаться в ЦОН для того, чтобы забрать готовые результаты. Можно заказать доставку на дом, ответив согласием на SMS-сообщение.

Список адресов ЦОНов, в которых установлены постоматы:

Аль-Фарабийский район, ул. Жандосова, 51

Каратауский район, ул. Толеметова, 35