Шымкент — в числе лидеров по оказанию госуслуг: за год через фронт-офисы оказано более 1 млн услуг.

По итогам 2025 года жители Казахстана всё активнее пользуются возможностью самостоятельно получать государственные услуги в цифровом формате, сообщили в Государственной корпорации «Правительство для граждан».

Анализ показал, что в секторе самообслуживания за год количество обращений увеличилось более чем на 6,6 млн и достигло около 14,8 млн, тогда как в 2024 году этот показатель составлял порядка 8,2 млн.

По количеству обращений через зоны самообслуживания лидирует город Алматы – здесь за год получено более 2,3 млн услуг. Далее следуют Алматинская область с показателем свыше 1 млн и Туркестанская область — около 1 млн соответственно.

Наиболее востребованными в секторе самообслуживания стали пять услуг: получение ЭЦП, оформление архивных справок, регистрация по месту жительства, выдача справки о несудимости, а также справки о наличии или отсутствии недвижимости.

«Всё, что мы делаем, направлено на удобство граждан: у всех должны быть равные возможности доступа и выбора наиболее комфортного способа получения услуг. Для кого-то это мобильные приложения, портал электронного правительства или онлайн-платформы, кто-то предпочитает получать через банковские приложения, а кто-то в ЦОНах. Для нас приоритет – удобство и комфорт услугополучателей», – отметил Арман Кенжегалиев, Председатель Правления Госкорпорации.

Отметим, в 2025 году через операторов ЦОН было оказано более 13 млн услуг, тогда как в 2024 году их было свыше 15 млн. Лидерами по объёму оказанных госуслуг через фронт-офисы остаются города Алматы, Астана и Шымкент.

По результатам опроса, уровень удовлетворенности качеством оказания государственных услуг по стране превышает 95 процентов.