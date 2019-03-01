Игра под названием Solitaire: 4 Seasons (Full), весьма популярная среди пользователей Android, оказалась заражена опасным вирусом DrainerBot, сообщает Rg.ru.

Одновременно с ней угрозу представляют и другие приложения, популярные среди владельцев Android-устройств. Среди них — VertexClub, Perfect365, Draw Clash of Clans и Touch ‘n’ Beat — Cinema, говорится в сообщении компании Oracle.

Ars Technica уточняет, что суммарное число установок приложений превышает 10 миллионов.

DrainerBot проявляет себя следующим образом: в какой-то момент по непонятным причинам смартфон начинает активно расходовать заряд батареи, а также интренет-трафик.

Пользователям, столкнувшимся с таким поведением устройства, рекомендуется открыть раздел настроек и найти пункт «Использование данных» (Data Usage). В нем можно будет узнать, какое приложение активнее всего пользуется интернет-соединением.

Настройки аккумулятора покажут, какое из приложений является наиболее «прожорливым» потребителем заряда.