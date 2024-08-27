Льготники могут подтвердить свой статус через мобильное приложение

Хорошие новости для тех, кто пользуется общественным транспортом бесплатно. Лица, имеющие социальный статус, теперь могут не предъявлять карту оплаты проезда. Однако новый порядок имеет свои особенности.

С 1 сентября контроль в общественном транспорте будет ужесточён. Студент 4 курса Руслан Халыкбай приехал получить свою карту для льготного проезда в автобусе. Он считает, что новая система оплаты делает использование общественного транспорта проще.

Руслан Халыкбай, житель Шымкента: «Приехал заранее забрать карту, чтобы не штрафовали. Новая система оплаты удобная».

В городских автобусах теперь можно оплачивать проезд через две системы. Ранее лица, входящие в социальные группы, должны были использовать специальную карту, подтверждающую их статус. Теперь же эта функция доступна в мобильном приложении, что позволяет предъявить статус через телефон.

Жомарт Камидоллин, директор компании «Smart Mobility»: «Эта система делает процесс более экологичным и удобным. С внедрением виртуального льготного тарифа в мобильное приложение автобуса жители могут воспользоваться скидкой, не покупая карту».

Для внесения своих данных в мобильное приложение потребуются следующие документы:

1. Оригинал удостоверения личности.

2. Копия документа, подтверждающего получение пособия, с печатью местного исполнительного органа города Шымкент.

3. Фотография, размером 3×4.

До начала нового учебного года осталось немного времени и в это время увеличивается поток студентов и школьников. Специалисты предупреждают о более строгом контроле. Если пассажир не имеет при себе дисконтную карту, ему грозит штраф в размере 2 МРП.

Алтынай: «С 1 мая этого года жители из 14 льготных категорий, включая школьников, пенсионеров старше 70 лет, инвалидов 1 и 2 групп, ветеранов тыла, могут ездить бесплатно. С 1 сентября эти категории граждан обязаны носить с собой карты».

В Шымкенте около 320 тысяч человек имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Мнения горожан по поводу нововведения разделились.

«С картой лучше», — говорит один из опрошенных.

«Я студент, у меня есть карта. Про онлайн не слышал, удобно с картой», — делится другой.

«Держать карточку удобно. У одного человека есть сотка, у другого нет», — отмечает третий.

В городе насчитывается около тысячи автобусов, работающих на 79 маршрутах. Сейчас на всех устанавливается новая система. Настроить мобильное приложение можно в акиматах Туранского, Каратауского, Абайского и Аль-Фарабийского и Енбекшинского районов.