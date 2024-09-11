«ВЭД в mobile» — экспорт-импорт в кармане

Новый сервис «ВЭД в mobile» в приложении Bereke-Business разработан специально для того, чтобы облегчить жизнь владельцам компаний, которые занимаются экспортом-импортом.

Например, вы поехали в другую страну закупить оптом товар. Вы заключаете договор закупки и, если сумма договора больше 10 тысяч долларов США, его нужно зарегистрировать в банке. А если свыше 50 тысяч, то дополнительно требуется присвоить учетный номер.

Сервис «ВЭД в mobile» позволяет зарегистрировать договор, присвоить учетный номер, сделать конвертацию и перевод в другую страну прямо в смартфоне. Для регистрации договора достаточно его отсканировать и отправить заявку прямо из приложения в банк. Вся процедура — в три клика.

Прямо в смартфоне можно сделать и валютный перевод. В Bereke-Business еще есть сервис Swift Pre-validation — он проверяет реквизиты получателя перед отправкой перевода и минимизирует риски ошибок и задержек. Еще один сервис SWIFT GPI позволит в режиме реального времени отследить статус вашего перевода.

В приложении Bereke-Business также можно зарегистрировать изменения в договоре и получить справку о том, какие обязательства выполнены по договору, а какие нет.

А еще в Bereke-Business вы можете получать важные уведомления. Например, об истечении срока репатриации (180 дней), что помогает быть в курсе своих обязательств и избегать штрафов.

Так что сервис «ВЭД в mobile» от Bereke Bank – это не просто кнопка «подписать» для руководителя, как все привыкли. Это полноценный функционал экспортно-импортных операций прямо в вашем смартфоне от момента ее заключения до полного исполнения.