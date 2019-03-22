Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил перенести на 1 июня повышение зарплат работникам бюджетной сферы.

«Поручил правительству перенести повышение зарплаты низкооплачиваемым работникам бюджетной сферы с 1 июля на 1 июня 2019 года. Данное решение напрямую повлияет на жизнь более одного миллиона гражданских и государственных служащих», — написал президент Казахстана Касы-Жомарт Токаев на своей странице в Twitter.

Напомним, что планировалось повысить заработную плату работникам бюджетной сферы на 30 процентов с 1 июля 2019 года. На эти цели в 2019-2021 годы дополнительно будет выделено 980 миллиардов тенге. С этого же месяца планировалось поднять в среднем на 25 процентов зарплату низовым работникам исполнительных органов, которые непосредственно работают на районном, областном уровнях в селах. Теперь дата смещена на месяц вперед.