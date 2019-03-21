Празднование Наурыза в Шымкенте: тонна баурсаков, 300 литров коже, жертвенный барашек от акима

Яркое, насыщенное празднование Наурыза в Шымкенте началось у священной реки Кошкар-ата. Сегодня, аким города Габидулла Абдрахимов принес в жертву барана.

Жители и гости города пришли на празднование к устью реки Кошкар-ата, именно здесь аким города Шымкента сделал ежегодное жертвенное приношение Всевышнему, которое считается священным обрядом, для успешного и благополучного нового года для всех жителей третьего мегаполиса.

Аким пожелал всем казахстанцам и жителям Шымкента счастья.

После обряда, гости насладились концертом, на котором спели не только казахские песни, но и песни на румынском языке. А узбекские актеры подарили горожанам театральное выступление.

Национальные игры как куресу и кошкар-котеру являются неотъемлемой частью праздника Наурыз. Джигиты мерились силой и поднимают барана весом более сорока кг, самым сильным в состязании признается тот, кто сумел поднять животное более ста раз.

У истока реки были установлены три большие юрты, олицетворяющие древние дома казахов, в каждом из них по обычаю готовят традиционные блюда и накрывают дастархан. Целую тонну бауырсаков наготовили для сегодняшнего праздника, хотя Самым главным украшением стола стал Наурыз-коже, его в этом году приготовили рекордное количество, 300 литров.

Старшее поколение в национальных костюмах исполняли народные песни, радуя всех прохожих. Многие взрослые заворожено стояли и слушали родные сердцу песни.

По берегам реки раскинули можно было познакомиться с предметами обихода казахов.

Для наглядности привезли беркутов, лошадей и даже верблюдов. Особенно необычно выглядела инсталляция Золотого человека в колеснице, выполненная из дерева.

Одному из самых юных жителей умелые и заботливые апашки совершили обряд Тусау кесер, родители малыша в восторге. Принял участие в обряде и аким Шымкента.

Местная жительница Валентина пришла со всеми своими четырьмя внуками, говорит, что всей семьей каждый год празднует Наурыз не только в городе, но и дома.

» Мы дома коже приготовили, сейчас вот погуляем и домой пойдем дальше праздновать. Я очень люблю этот светлый праздник. Был бы он каждый день у нас! Всем мира, процветания и радости!»