За сутки Хоргосские пограничники передали таможенной службе товары на сумму более 5 миллионов тенге.

При досмотре гражданки Казахстана, 1988 года рождения, возвращавшейся из Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос» обнаружено 60 единиц радиостанций марки «Рэйч Н777». Товар передан сотрудникам таможенного поста «Алтынколь».

После чего, вышеуказанным сотрудникам переданы тюки с товарами народного потребления общей массой 1300 кг на сумму 3 780 000 тенге.

Помимо изложенного, при досмотре еще одной 44-летней гражданки были обнаружены 64 экземпляра электронных сигарет с 30 дополнительными батареями и 27 фильтрами к ним. Данные товары также были переданы таможенникам. Оценочная стоимость составила — 650 000 тенге.

В подразделении пограничного контроля Жайсан (Актюбинский пограничный отряд) пресечена попытка провоза товаров на сумму более полутора миллионов тенге

В подразделении пограничного контроля «Жайсан авто» задержан 41-летний российский гражданин. Он на автомашине «ГАЗ 2834» пытался незаконным путем вывезти на территорию Российской Федерации автомобильные запчасти общим весом 1000 кг. Задержанные предметы переданы по акту в Департамент Государственных доходов Актюбинской области. Оценочная стоимость составила 1 600 000 тенге.

В этом же подразделении задержан 30-летний казахстанец, который также пытался вывезти в Россию незаконным путем груз: велосипедные шины в количестве 300 шт, переключатели скоростей в количестве 100 шт. С ними вместе также задержаны его ровесница, гражданка РК, с грузом 1200 кг проса и гражданин РФ, 1965 года рождения, с речными раками, весом 70 кг. Задержанный груз передан сотрудникам ДГД.

В подразделении пограничного контроля «Алимбет авто» вышеуказанного пограничного отряда задержан 29-летний казахстанец, пытавшийся вывезти в Россию 8000 кг хозяйственных веников.

140 литров незаконной алкогольной продукции не пропущено в Казахстан.

Кордайскими пограничниками задержан казахстанец, 1960 года рождения, пытавшийся провезти в страну 180 бутылок (126 литров) водки без сопроводительных документов, и гражданин КР с 13,3 литрами различной алкогольной продукции.

В Костанае у водителя транспортного средства были обнаружены наркотики.

Подразделением пограничного контроля «Кайрак авто» Костанайского пограничного отряда задержан казахстанец, 1986 года рождения, следовавший в направлении РФ на автомашине «Равон». Пограничным нарядом с использованием служебной собаки при досмотре данного автомобиля под водительским сиденьем обнаружено средство растительного происхождения, темно-зеленого цвета, со специфическим запахом, предположительно «гашиш». Задержанный гражданин передан по акту в Карабалыкский РОВД.

Пресс-служба ПС КНБ РК