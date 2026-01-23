Родителям грозят наказания за вредные привычки на глазах у детей

Государство усиливает контроль за соблюдением норм здорового образа жизни в семье. Нововведение вызвало неоднозначную реакцию среди казахстанцев.

За курение и употребление алкоголя в присутствии несовершеннолетних детей родителям может грозить штраф и даже арест.

«А кафе? Если идешь выпить чай с вкусняшкой или перекусить, а за соседним столиком люди пьют пиво, им штраф? Тогда в кафе помимо собак пускать и детей не будут», — недоумевает пользовательница соцсетей.

«А по моему хороший закон. Дети учатся у родителей всему, мы даже не представляем насколько сильно«, — пишет казахстанка в социальных сетях.

В законе «о правах ребёнка» прямо указано: родители, законные представители, государственные органы и организации, занимающиеся воспитанием и образованием, обязаны формировать у детей культуру здорового образа жизни и предупреждать о вреде алкоголя и табака. Специалисты подчёркивают, воспитание происходит не через слова, а через личный пример.

«Зачастую не сам бокал вина или рюмка водки влияют, влияет нестабильное поведение взрослых. Формируется глубинное убеждение ребенка что я какой то не такой мир не безопасен, меня любить невозможно», — Канат Жакиянов, заведующий отделением частного реабилитационного центра.

Физическое насилие в отношении детей также относится к уголовным правонарушениям. В прошлом году в законодательстве появилась отдельная статья за побои, в том числе под нее подпадает насилие с отношении детей.

«Если взрослый человек бьет ребенка, агрессирует, то в мозге у ребенка закладывается пример, как выплескивать свои эмоции, как добиваться своего через агрессию силу. И нам взрослым выбирать как воспитывать детей и какое поколение мы хотим видеть в будущем«, — Анастасия Утинанс, психолог.

За такие действия предусмотрен арест сроком до 50 суток либо штраф до 200 МРП.