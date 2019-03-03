Шымкентская фристайлистка Жанбота Алдабергенова заняла третье место в лыжной акробатике на Универсиаде в Красноярске. В финальном прыжке она набрала 79,38 баллов.

Первое место заняла Александра Рамановская из Белоруссии, «серебро» — у представительницы России Любовь Никитины.

Жанбота Алдабергенова родилась в Шымкенте, окончила ЮКГУ им. М. Ауезова, сейчас учится в КазНУ им.Аль-Фараби (юриспруденция-правоохранительная деятельность), а все свободное от учебы время проводит на тренировках и спортивных сборах.

В активе 23-летней спортсменки – ряд серьёзных побед на крупных соревнованиях: на Кубке Республики Казахстан 2011 года Жанбота Алдабергенова завоевала 1-е место, в 2012-м на этапе Кубка Европы в Раубичах (Беларусь) стала бронзовым призёром. Серебряный призёр Чемпионата Мира 2015 (Италия) Многократный победитель и призёр этапов кубка Европы. Абсолютный чемпион 2015-2016-го сезона по Кубкам Европы. Серебряный призёр Кубка Мира.

На Олимпиаде-2014 в Сочи Жанбота Алдабергенова показала 6-й результат.