В январе сингапурска делегация посетила Казахстан. Эта образовательная группа управляет сетью из 20 образовательных учреждений, представленных детскими садами, школами и колледжами в Австралии, Вьетнаме, Малайзии…

«Сингапурские гости изучали возможность строительства в Астане и Алматы международной школ и детских садов. Тогда же им подсказали также рассмотреть и Шымкент. Мы встретились с руководством компании. Затем 2 месяца вели переговоры. Сегодня же в Шымкент прибыл основатель и CEO группы компаний Рикки Тан, с которым мы при участии Kazakh Invest National Company JSC подписали Соглашение о сотрудничестве», — поделился заместитель акима Шымкента Данат Жумин.

«KinderWorld Education Group намерена в ближайшие 2 года построить современную международную школу и детский сад в Шымкенте. Общая сумма проекта оценивается в $23-25 млн. Мы также сегодня договорились рассмотреть возможность строительства колледжа и университета в Шымкенте.

Открытие в Шымкенте международных образовательных садов, школ, колледжей и университета имеет колоссальное значение для дальнейшего развития нашего города.

Во-первых, это будет способствовать развитию образования в регионе, подготовке высококлассных специалистов.

Во-вторых, это станет немаловажным фактором для международных инвесторов, рассматривающих возможность открытия бизнеса в Шымкенте. Для иностранного инвестора важный вопрос это наличие подготовленных кадров, соответствующих международным стандартам. Ну и не менее важен бытовой вопрос. Когда взрослый человек с семьёй решает переехать в другой город, а особенно в другую страну, какой важный вопрос перед ним встаёт? А есть ли там хорошая международная школа, в которую можно устроить ребёнка…

В-третьих, развитие международного образования в Шымкенте привлечёт в город молодые умы из других регионов страны, соседних государств и дальнего зарубежья. Это в свою очередь подстегнёт развитие многих сфер, особенно малого и среднего бизнеса…