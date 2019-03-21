В ГУ «ОСО ДЧС г.Шымкент КЧС МВД РК» проведен плановый испытательный марш аварийно-спасательной техники по маршруту Шымкент-Шаян, Шолаккорган.

Целью проведения данного испытания является: проверка автомобилей к применению последствий чрезвычайных ситуаций, в паводковый период. Во время испытательного марша, были проверены транспортные средства повышенной проходимости, которые используется в весенний период.

Техника привлекаемая к ведению аварийно-спасательных работ, находится на боевом дежурстве, в исправном состоянии и готова к выезду в любую точку Туркестанской области и за ее пределы.