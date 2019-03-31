Спасшего девочку в аэропорту Киева гвардейца наградили медалью.

Командир воинской части 6506 Национальной гвардии, Народный герой Казахстана полковник Кайрат Умбетов от имени Совета ветеранов регионального командования «Оңтүстік» вручил сержанту Алексею Кудиенко медаль «Бауыржан Момышұлы Батыр шапағаты». Награждая гвардейца, Кайрат Умбетов отметил, что Алексей действительно проявил мужество и благодаря его умелым действиям были спасены человеческие жизни.

— Сержант Кудиенко, находясь в отпуске, сделал мужественные поступки, как подобает защитнику Родины. Командование и весь личный состав воинской части высоко оценивает его действия. Мы гордимся им. На его примере мы будем воспитывать наших молодых воинов, будущее поколение, — сказал полковник К. Умбетов.

Также он добавил, что походатайствовал вышестоящему командованию о награждении сержанта Алексея Кудиенко.

Отметим, что гвардеец в аэропорту Киева спас жизнь маленькой девочки, у которой в горле застрял какой-то предмет. Также Алексей помог привести в чувство девушку, павшую в обморок на борту самолета.