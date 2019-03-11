Старший офицер ДГД Шымкента подозревается в получении взятки в 5 млн тенге, сообщает vera.kz.

Задержание произошло еще 6 марта. «Департаментом КНБ по г. Шымкенту совместно с антикоррупционной службой около 23.30 в жилом массиве Сайрам задержан главный специалист –старший офицер по ОВД отдела по раскрытию налоговых и финансовых преступлений управления оперативно-розыскной деятельности СЭР ДГД Шымкента», – сообщает КазТАГ.

Предположительно, старший офицер якобы получил через своего знакомого взятку в размере 5 млн тенге. По версии следствия, эту сумму передала следователю налоговой директор детского сада «Жан-Динара» якобы за то, чтобы налоговик не проверял работу данного детсада. Досудебное расследование в отношении сотрудника ДГД Шымкента начато по статье 366 УК РК.