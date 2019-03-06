В преддверии весеннего призыва министром обороны проведен семинар с начальниками департаментов и управлений по делам обороны, где были обсуждены актуальные проблемы, а также выработаны оптимальные решения по дальнейшему совершенствованию деятельности местных органов военного управления.

Учитывая нововведения, под особый контроль на законодательном уровне в ходе призыва будут взяты лица, которые пытаются уклониться от прохождения срочной воинской службы. Также акцентировано внимание на проведении качественной организационной работы с призывниками и их родителями, исключив при этом нарекания и жалобы с их стороны, передает tengrinews.kz.

При проведении призыва граждан на срочную воинскую службу предусмотрены меры по обязательному соблюдению антикоррупционного законодательства и этики поведения.

Напомним, что с 1 марта текущего года в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 февраля 2012 года «О воинской службе и статусе военнослужащих», а также с в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 13 февраля 2019 года № 840 «Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы, и очередном призыве граждан Республики Казахстан на срочную воинскую службу в марте — июне и сентябре — декабре 2019 года» призывные и медицинские комиссии приступили к работе по качественному комплектованию молодым пополнением воинские части и учреждения Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан.

По результатам проведенного анализа министром обороны также принято решение в целях успешной адаптации призывников перед отправкой в воинские части продолжить обеспечивать их форменным обмундированием, питанием и прочими положенными видами довольствия. Надев военную форму, вчерашние подростки начинают понимать всю ответственность настоящих защитников Родины. Как и прежде, при отборе и распределении призывников по воинским частям будут учитываться результаты предварительного изучения и имеющиеся у них специальности, полученные до призыва. По возникшим в ходе призывной кампании вопросам о порядке проведения призыва и медицинского освидетельствования организована «горячая линия» по телефонам 8 (7172) 72−14−20 и 72−16−06.