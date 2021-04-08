В войсковую часть 35748 регионального командования «Юг» прибыли команды молодого пополнения из Алматинской, Атырауской и Карагандинской областей.

Сразу же после прибытия в воинскую часть призывники прошли ПЦР-исследование и были изолированы на двухнедельный карантин. За это время будет проведено их медицинское обследование и социально-психологическое тестирование.

После получения результатов тестирования и завершения карантина солдаты приступят к прохождению начальной военной подготовки. В течение месяца они будут совершенствовать знания и навыки, изучать основные предметы общевойсковой подготовки. С ними проведут занятия по строевой, физической, военно-медицинской подготовке, общевоинским уставам и основам безопасности военной службы.

Прибытие команды призывников в часть пришлось на выходные дни. Тем не менее, их ждали и встречали под музыку военного оркестра. Призывникам представили командный состав, рассказали об истории создания воинской части, где они будут проходить службу.

К приезду пополнения в части была назначена администрация сборов. В ее состав вошли опытные офицеры, сержанты, психологи, которые помогут солдатам адаптироваться в новых условиях, обучат азам военного дела.

Был проведён косметический ремонт казарменных помещений, пополнены запасы медицинского пункта необходимыми медикаментами и дезинфицирующими средствами.

Завершится курс обучения выходом на полигон с выполнением упражнений учебных стрельб из стрелкового оружия.

В целях быстрейшей адаптации солдат к новым условиям, создания позитивного настроя руководство Министерства обороны приняло решение о предоставлении им возможности использовать сотовую связь для переговоров с родителями, родственниками и друзьями.