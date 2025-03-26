Весенний призыв: новобранцы Шымкента отправились на службу

Весенняя призывная кампания в самом разгаре. В первую очередь комплектуются подразделения Пограничной службы КНБ РК. В этом году более 150 новобранцев из Шымкента отправятся на службу для охраны государственных границ.

Ажимухан Шынтаев заместитель начальника департамента по делам обороны г. Шымкента: «Призывная кампания проходит по утверждённому плану. Юноши проходят медицинское обследование, профессионально-психологический отбор и распределяются в войска в зависимости от состояния здоровья и уровня подготовки.

Кроме того на законодательном уровне предусмотрены льготы по поступлению в гражданские и военные вузы. После завершения службы молодые люди получают дополнительные преимущества, включая образовательные гранты для отслуживших».

Процесс предоставления отсрочки от службы стал полностью автоматизирован. Теперь призывникам больше не нужно собирать бумажные справки — данные о студентах автоматически передаются в информационную систему Министерства обороны из баз Министерства просвещения и Министерства науки и высшего образования. Граждане, обучающиеся за рубежом, также могут подтвердить свой статус студента через портал Электронного правительства.

Ажимухан Шынтаев заместитель начальника департамента по делам обороны г. Шымкента: «Хотелось бы напомнить, что воинская служба является законодательно установленной обязанностью каждого молодого человека. Согласно Кодексу об административных правонарушениях, за неявку без уважительной причины предусмотрены штрафы, а за уклонение от медицинского освидетельствования – предусмотрено предупреждение или штраф. Уголовная ответственность наступает в случае уклонения от службы при отсутствии законных оснований, что может привести к штрафам, исправительным работам, общественным работам или даже лишению свободы«.

Призывная кампания в Шымкенте продлится до 30 июня. Повестки доставляются призывникам по месту жительства или работы, а также через SMS-уведомления от сервиса 1414. Оформить отсрочку или освобождение от службы можно через местные исполнительные органы либо на портале Электронного правительства.