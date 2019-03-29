Жительнице Шымкента Сабире Сабыровой 66 лет, она пенсионер, учитель со стажем и вот уже шестой год на своем личном авто развозит горожан, передает 365info.kz.

И это не столько нужда в деньгах, сколько нехватка общения.

Портал Zamana.kz рассказал о шымкентской труженице.

Таксовка как хобби

«Научилась водить еще в студенчестве, — начала свой рассказ Сабира апа, — постепенно набралась опыта. Работаю таксистом шестой год. Когда нет настроения или нездоровится, сажусь за руль — и все как рукой сняло».

По ее словам, таксуя с утра и до 7 часов вечера, она зарабатывает около 5 тысяч тенге. Этого ей достаточно. А если потрудиться и поработать еще несколько часов, можно получить вдвое больше. Но у женщины есть муж и внуки, которые ждут ее дома.

Сабира апа не стремится заработать большие деньги. Развозка для нее удовольствие: она отвлекается от бытовых дел и скуки, общается с горожанами и делится новостями. Часто приходится довозить пассажиров даже бесплатно.

«Люди разные. Сейчас у многих нет возможности. За небольшую сумму доставляю куда надо. Бывает, и бесплатно вожу. Например, вчера сели четверо ребят, вид у них был неопрятный, исхудалые. Доставила их и не взяла ничего, пусть на эти деньги купят что-нибудь покушать», — рассказывает бабушка-таксист.

Но встречаются и недобросовестные пассажиры, за некоторыми приходится бежать.

«Сели однажды муж с женой. Вышли и не расплатились. Пришлось их догонять и возвращать деньги», — вспоминает апа.

Спортсменка, комсомолка и просто красавица

Сабира Сабырова родилась в селе Чилик Отырарского района. Окончила Алматинский женский педагогический институт. Долгие годы работала учителем в Шымкенте. Была удостоена звания «Почетный работник образования РК». Вышла на пенсию в 2010 году, но продолжила трудиться в Региональном социально-инновационном университете.

В молодости Сабира апа возглавляла танцевальный ансамбль, была участником многочисленных фестивалей и побывала во многих странах СНГ. Сейчас она член коллегии старейшин Абайского района, принимает активное участие в организации культурных мероприятий и социальной работе.

Но все это не мешает Сабире апа ежедневно работать водителем такси. С утра она развозит внуков, днем — пассажиров, а вечером готовит ужин и встречает домочадцев.

Жители Шымкента уважают Сабира апа за трудолюбие и с удовольствием пользуются ее услугами.