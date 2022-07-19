Пенсионерку спас из пожара полицейский в Туркестанской области

Капитан полиции во время загородной поездки с семьей спас пожилую женщину, которая осталась одна в горящем помещении, передает OTYRAR.

Аян Хайруллаев, выехавший в Шымкент по семейным обстоятельствам, на обратном пути совершил подвиг, вытащив из огня пожилую женщину.

В момент, когда он остановился возле придорожного магазина, к полицейскому подбежала молодая девушка и попросила помочь. В горящем здании осталась бабушка. Услышав это, полицейский бросился на помощь.

Когда он приблизился, к нему подошел еще один мужчина и сказал, что не может войти внутрь, что нужно спасти человека. Затем вдвоем приступили к тушению склада, охваченного пламенем. Заметив, что вокруг нет воды, они стали копать землю и попытались ею потушить пожар.

Таким образом, закидывая пожар выкопанной землей, полицейский вытащил из огня пенсионерку.

«Времени на раздумье не было, я тут же направился в сторону пожара и вытащил бабушку на улицу. Во избежание несчастных случаев мне пригодились правила пожарной безопасности, которые я изучал во время службы. Для нас нет большего счастья, чем благополучие и спокойствие жителей!»,- рассказал Аян Хайруллаев.

Данный факт зарегистрировали в Казыгуртском РОП по ст. 202 УК РК «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». Проводится досудебное расследование.