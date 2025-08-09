В Шымкенте пенсионерку за грубость наказали штрафом со скидкой 30%

Это дело стало показательным похоже для всех. Инцидент произошёл в перинатальном центре Шымкента, когда в одном из родильных залов пенсионерка в присутствии медперсонала и пациентов оскорбила акушера-гинеколога и нанесла ему удар. Суд в свою очередь квалифицировал её действия как мелкое хулиганство.

«13 июля утром, на втором этаже перинатального центра, пенсионерка высказывала в адрес врача оскорбления, демонстрируя явное неуважение к окружающим. В соответствии со статьёй 434, частью 1 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан, мелкое хулиганство — это нецензурная брань, нарушение общественного порядка и проявление неуважения к другим лицам, за что предусмотрена административная ответственность», сообщается в материалах судебного кабинета Верховного суда РК.

Действия женщины подтверждены материалами дела. Ответчица признала свою вину и попросила прощения.

Судебный кабинет Верховного суда: «Пенсионерка признана виновной по статье 434, части 1 КоАП РК. Ей назначен административный штраф в размере 55 048 тенге. Оплатить его необходимо в течение 30 дней после вступления постановления в законную силу».

Первоначальный штраф составил 78 640 тенге, но с учётом пенсионного возраста сумма была снижена на 30%. Постановление пока не вступило в законную силу.