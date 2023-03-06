Шымкентская пенсионерка за день заработала почти 7 млн тенге

Курьезный случай произошел в Шымкенте. 63-летняя пенсионерка обвела вокруг пальца женщину, пообещав ей квартиру по госпрограмме.

На пути к собственному жилью осталась обманутой еще одна жительница Шымкента. Накануне потерпевшая обратилась в полицию, рассказав, что заплатила 6 млн 650 тысяч тенге пожилой женщине. Якобы та должна была «выбить» квартиру по госпрограмме минуя закон. Однако после оплаты добродетельница исчезла, а обещание не выполнила.

Стражи порядка вышли на след злоумышленницы. Ею оказалась 63-летняя рецидивистка, ранее уже судимая за мошенничество.

В настоящее время проводится досудебное расследование. Полицейские призывают горожан не доверять малознакомым людям и уж тем более не отдавать крупные суммы денег третьим лицам. Ведь квартиры, государственные гранты можно получить только в рамках закона.