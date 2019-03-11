У православных верующих начинается Великий пост: 40 дней строгих правил

Великий пост 2019: как правильно поститься, что можно и нельзя

Великий пост — это главный пост в православии. С этого дня верующие не только ограничивают себя в пище, но и соблюдают множество других правил.

Какого числа начинается Великий пост 2019: 11 марта

Когда заканчивается Великий пост в 2019 году: 27 апреля

Данный пост предшествует величайшему празднику — Пасхе. Задача этого периода — подготовка человека к Светлому Христову Воскресению. В этот день, по преданию, Спаситель воскрес, доказав всем свое божественное начало, но до этого ему пришлось пережить массу страшных событий и предательств.

Суть Великого поста

Согласно Священному Писанию, Иисус Христос в это время тоже постился. Он сорок дней был в пустыне, где жил в строгом посту. В православии и христианстве в целом нет никаких случайностей: верующие соблюдают пост, повторяя действия Христа, переживая то же самое. Суть поста в том, чтобы почувствовать то, что чувствовал в тот момент Господь, Иисус Христос.

Главная цель человека во время Великого поста — заставить себя пройти через испытания. Испытания эти сложные, но посильные, ибо Господь никогда не посылает нам того, через что нам не дано пройти. Смысл поста заключается не в диете, а в очищении, в достижении духовного просветления, в подготовке к величайшему празднику.

В 2019 году пост будет длиться с 11 марта по 27 апреля включительно. За эти более чем сорок дней нужно стараться выполнять все главные правила и предписания.

Необходимо перестать веселиться. Многие неверно воспринимают такое правило, думая, что период православного поста — это время скорби. Радость — это всегда хорошо, и сам Господь говорил, что нужно жить в радости. Но во время поста нужно стараться избегать чрезмерного веселья, например, просмотра увеселительных передач, беспричинных вечеринок и бравады. Разрешается легкое веселье, если у вас, например, день рождения, годовщина свадьбы или другое торжество. Если удалось совершить какую-то важную сделку на работе, тоже есть повод порадоваться. Нужно лишь знать меру.

Нужно чаще молиться. Христос молился каждодневно, обращаясь к Отцу Своему, чтобы тот даровал ему силы и веру в себя, терпение и смелость. Бог может дать вам все это, если вы искренне попросите его об этом. Можно молиться о здравии, о семейном благополучии. Совсем не обязательно читать молитвы в одно и то же время. Главное, чтобы было желание. Если его нет, нужно постараться обрести его, найти причину для обращения к Богу.

Посещение храма. Можно не делать это каждый день. Стоит тщательно распланировать свое время, чтобы найти время для причащения и исповеди. Согласно советам священнослужителей, причащаться стоит как минимум дважды в год. Великий пост для этого подойдет как нельзя лучше. Стоит сделать это в любое свободное время, чтобы встретить Светлую Пасху в духовной чистоте.

Воздержание от животной пищи. Это одна из самых простых сторон воздержания в пост, но нужно также настраивать себя на это заранее. Нельзя есть мясо, рыбу, яйца, масло и так далее. Животная пища в период поста запрещена. Иисус терпел голод сорок дней, поэтому и верующие ограничивают себя в еде. Церковь разрешает не поститься таким образом тем, кто плохо себя чувствует, а также пожилым людям и детям.

Отказ от вредных привычек. Речь идет о любых губительных пристрастиях и излишествах. Это может быть курение или любовь к горячительным напиткам. Нужно постараться избавить себя от какой-то вредной привычки, которая мешает вам и вашим близким.

Священнослужители рекомендуют совершать больше добрых дел в этот период. Речь идет о простых поступках, внимании к окружающим людям. Нужно прощать и просить прощения, делать что-то хорошее для родственников и друзей.

Предлагаем ознакомиться с разрешенными продуктами, чтобы по незнанию не нарушить поста. Кроме того, верующим не нужно забывать, что ограничение в приеме пищи не распространяется на пожилых людей, беременных и детей, а также на людей, чьи заболевания несовместимы со строгой диетой. Смысл поста состоит не столько в отказе от определенных продуктов, сколько в молитвах и раскаянии, которые помогают следовать заповедям Господа и жить счастливой жизнью, где нет места негативу и обидам. Во время Великого поста совершенно не обязательно ежедневно питаться кашей на воде. В меню обязательно нужно включать разнообразные продукты. Они скрасят дни поста, а также помогут не лишиться сил во время повседневной работы. Крупы. В период поста можно употреблять в пищу любые крупы и злаки: гречневую, манную, пшенную, пшеничную, овсяную, рис, просо, горох, чечевицу и прочие. В них содержится огромное количество витаминов и микроэлементов, полезных для здоровья. Разнообразить меню легко, ведь сейчас не составит труда приобрести злаки и крупы. Овощи, фрукты. Ценные источники витаминов — сырые и подвергнутые термической обработке продукты. Овощи можно тушить, запекать, жарить без добавления масла, готовить на водяной бане. Многообразие овощей позволяет создавать целые кулинарные шедевры, которые также будут полезны для организма. Запрета на овощи и фрукты нет: морковь, свеклу, картофель, кукурузу, бананы, яблоки, груши и прочие продукты можно смело употреблять в пищу. Орехи и сухофрукты. Эти источники витаминов и микроэлементов помогут сохранить бодрость духа, а также станут приятным дополнениям к основным блюдам. К примеру, орехи и сухофрукты можно добавлять в каши с капелькой меда, и тогда они будут очень вкусными, а пользу от них каждый почувствует быстро. Такие каши способствуют выведению шлаков и токсинов, помогая организму справляться с болезнями. Кроме того, эти продукты ускоряют регенерацию клеток кожи, благотворно влияют на состояние волос, ногтей и зубов. Соленья. Домашние закрутки также уместны на столах постящихся людей. Соленые огурцы, помидоры, кабачки и грибы, а также квашеная капуста будут дополнять рацион питания. Можно ли есть морепродукты. Так как морепродукты относятся к бескровным, то наука считает, что употреблять их во время поста можно, но у церкви на этот счет свое мнение, на которое в данном вопросе и стоит ориентироваться. Морепродукты, по мнению священнослужителей, относятся к живым существам, значит употреблять их во время поста нельзя однако этот запрет введен частично и снимается в дни религиозных праздников, выпадающих на день поста. Растительное масло. Несмотря на то, что является растительным продуктом, но слишком калорийно и насыщает организм, что неприемлемо во время поста, поэтому запрет на него также частичный, разрешен его прием в определенные дни поста.

Мед употреблять можно и нужно, церковь считает его даром божьим, многие святые во время поста его употребляли на протяжении веков. Логика такова, что мед собирается с пыльцы, а не вырабатывается пчелами самостоятельно, подобно молоку, которое вырабатывается коровами. Выпечка. Постная выпечка без яиц, молока и сливочного масла из всех видов муки вполне разрешается к применению в пищу во время поста.

Разрешается ли пить вино. Красное натуральное вино напоминает кровь Христа, разрешено церковью в определенные дни в небольшом количестве. Другие алкогольные напитки, пусть даже слабые, запрещены, как излишество. Как видите, большое разнообразие разрешенных продуктов позволяет верующим спокойно обойтись без мяса, рыбы и молочных продуктов в течение длительного времени без вреда для организма. Главное — соблюдать разнообразие, не переедать и ограничить употребление сладостей.

Во время Великого поста нельзя есть мясо в любом его виде, сливочное масло, яйца (желток), рыбий жир, сыр, молоко и другие молочные продукты, алкоголь.