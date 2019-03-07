В акимате города Шымкент пройдёт управленческий эксперимент.

Аким города Габидулла Абдрахимов в ходе встречи с предпринимателями поручил в пилотном режиме изменить подходы в менеджменте пяти управлений акимата, которые я курирую, — поделился facebook Данат Жумин, заместитель акима Шымкента.

Что это означает? — пишет он. И сам отвечает на вопрос.

«Во-первых, я как заместитель акима города и все сотрудники подчиненных мне управлений акимата отходим от кабинетной системы и перебираемся в открытое офисное пространство (open space). Теперь мы все будем работать рядом друг с другом. Между нами исчезнут стены, этажи и приемные с секретарями и помощниками. Кабинеты руководителей станут прозрачными (стеклянными). Будет практиковаться политика открытых дверей. Вместо 6 секретарей будет единая рецепция.

Во-вторых, мы станем ближе к населению и его потребностям. У входа больше не будут дежурить полицейские. И мы сможем без всяких досмотров встречать людей, будь то предприниматели или инвесторы или обычные граждане, которые нуждаются в нашей помощи. В нашем офисном пространстве мы соберём представителей всех государственных органов и организаций, которые оказывают услуги бизнесу. Здесь будут не только сотрудники управления предпринимательства, но и земельных отношений, архитектуры, строительства и другие…

В-третьих, мы внедрим в «пилотируемых» управлениях современные практики менеджмента, в первую очередь проектное управление (в т.ч. планирую перевести всех на 12-недельное планирование)

По итогам эксперимента мы хотим понять несколько вещей.

Первое. Насколько приживутся современные подходы к управлению в местном исполнительном органе. Реализуемы ли в принципе в государственном секторе лучшие мировые практики?

Второе. Каким образом можно повысить операционную эффективность государственных органов, сократить бюрократию и улучшить качество оказываемых населению государственных услуг?

Третье. Способны ли новые подходы к управлению, изменение системы оказать значительное влияние на качество сотрудников, их мотивацию и личную эффективность.

Эксперимент начнём в апреле. Завершим к концу года. После сделаем выводы и обязательно их обнародуем», — поделился заместитель акима.