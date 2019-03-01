В первом детском реабилитационном центре города Шымкента отметили день благодарности.

Первое марта в стенах лечебного заведения решили отпраздновать праздничным обедом, на каждом из столов представили угощения из кухонь разных национальностей, проживающих в нашей стране. Кроме того, здесь же, организовали выставку рисунков и прикладного творчества детей, которые получают лечение в центре. Так, дети постарше решили отблагодарить своих врачей, изготовив вручную настольные тренажеры для малышей, проходящих здесь реабилитацию.

«Настольные тренажеры делали две недели. Они очень простые, при этом хорошо развивают мелкую моторику рук, дети могут ими играть, открывать, закрывать. Это очень полезно для них. Это моя первая работа, и я надеюсь она пригодится для других. Мне здесь очень помогли, и я хочу сказать за это большое спасибо всем сотрудникам реабилитационного центра», — рассказала постоялица реабилитационного центра, Айкен ЕРГЕШЕВА.

«Так как у нас многонациональный коллектив и у нас находятся на реабилитации родители и дети разных национальностей, мы решили тоже этот день отметить. Он совпал с выпиской, каждые 18 дней у нас выписка и мы всегда отмечаем детей, которые достигли хороших результатов, которые стали ходить или самостоятельно говорить», — рассказала Жанат Есенгалиева, главный врач №1 детского реабилитационного центра г.Шымкента.

Для тех, кто достиг хороших результатов в этот раз провели обряды Тусау кесу и Тилашар. Первому реабилитационному центру Шымкента всего года. За это время лечение здесь прошли больше 1300 детей с неврологическими отклонениями и заболеваниями в области ортопедии и травмотологии. Из них 60 смогли самостоятельно встать на ноги. В центре получают лечение дети с рождения до 18 лет. Они проходят реабилитацию лечебной физической культурой, массажем, занимаются в физиокабинетах, с ними работают коррекционные педагоги, по программе монтессори. Из за хороших результатов реабилитации, лечение в центре проходят также дети из городов Кызылорда, Тараз и Алматинской области.

Анастасия Новикова