В детском реабилитационном центре Шымкента для детей разразился скандал. Жительница микрорайона «Самал» возмущена работой персонала государственного учреждения.

По словам женщины, из-за халатности работников ее ребенок-инвалид получил еще и травму в самом центре.

«Мой ребенок порезал ногу в реабилитационном центре. А сотрудники центра взяли и поскорей отдали дочку папе. Мой муж привел ребенка домой с окровавленной ногой. Вы даже не представляете, какой это кошмар, ведь у ребенка очень плохая свёртываемость крови», — рассказывает мама.

Травма на детской ножке, по заверению родителей 6-летней Даяны, не первая. Ушибы и царапины на детском теле после посещения реабилитационного центра — дело обычное. В раннем возрасте у Даяны диагностировали ДЦП, родители были вынуждены заниматься профилактикой, поэтому и отдали свою дочь в этот центр.

«После того, как мой ребенок получил травму ноги, я пошла в реабилитационный центр и спросила, как так получилось. Воспитательница сказала, что ребенок мой поранился когда его поднимали с кровати. Потом, они говорят, что травму Даяна получила, когда ее поднимали с коляски. И кому верить? Почему они не могут сказать правду? И это не первая травма моего ребенка. Сколько раз было, что муж приведет домой ребенка с ушибом головы, ссадиной ноги или руки. Я все время молчала. На этот раз я не стала молчать, так как персонал даже не соизволил оказать помощь ребенку-инвалиду. Они просто замазали ребенку рану зеленкой и наклеили пластырь» — со слезами на глазах рассказывает мама Даяны Мадина Тайжанова.

Руководство реабилитационного центра считает, что мать девочки слишком драматизирует ситуацию. Ушиб действительно есть, но он не такой страшный, чтобы раздувать скандал. А значит и повода для волнения нет.

Оправдывается Кенесбек Букеев, директор реабилитационного центра г. Шымкента:

«Произошел, скажем так, несчастный случай, девочка получила небольшую травму. Здесь понимаете, никто и ничего не может сказать — как именно это произошло. Так как ребенка поднимал один человек, потом передали другому воспитателю, и именно второй воспитатель заметил вот эту рану».

Пускать дело на самотек мать Даяны не намерена. Женщина написала заявление в Абайский отдел полиции. Она требует привлечь к ответственности виновных. А пока родители Даяны продолжают водить ребенка в реабилитационный центр. Выхода другого у мамы с папой просто нет.

Бахром Абдуллаев