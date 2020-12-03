На заседании правительства Министр здравоохранения Алексей Цой проинформировал кабинет министров о принимаемых мерах по оказанию медицинской и реабилитационной помощи людям с инвалидностью.

На сегодняшний день в Казахстане численность лиц с инвалидностью составляет 705 500 человек, из которых дети – 93 900. Для оказания медицинской реабилитации в стране функционируют более 500 медицинских организаций, из них 37 реабилитационных центров для взрослых и 23 — для детей.

Еще восемь реабилитационных центров для детей с ограниченными возможностями будут введены до конца 2020 года, благодаря активной роли Фонда Первого Президента РК. В результате, введение в эксплуатацию в общей сложности 18 реабилитационных центров, позволит обеспечить оказание медицинской реабилитации более 45 тысячам детей или 48% от общего числа детей с инвалидностью.

Министр подчеркнул, что в целом, лица с ограниченными возможностями наравне с другими обеспечены ГОБМП, включающим профилактические, диагностические, лечебные медицинские услуги и лекарства.

В 2020 году медреабилитацию оказывают 567 поставщиков, что 8,9 раза больше, чем в 2019 году. Заключены договоры с поставщиками на оказание 638 тысяч услуг, что на 15% больше, чем годом ранее. Услугами медицинской реабилитации охвачено 60% нуждающихся лиц, что на 7% выше, чем в прошедшем году.

В 2021 году планируется увеличить охват услугами до 75%, а в 2025 году предоставлять услуги медицинской реабилитации всем нуждающимся лицам с инвалидностью.