По информации ДЧС по Туркестанской области и в целом по региону нет угрозы подтопления населенных пунктов.

Все объекты находятся на постоянном контроле, ведется ежедневный мониторинг водного режима водохранилищ и рек. В целом по области средняя наполняемость водоемов составляет 40-45%. Имеются достаточные запасы для приема паводковых вод, пропуск воды в реках ниже среднего уровня.

Для определения паводковой обстановки на территории области были организованы и проведены аэровизуальные и наземные обследования состояния ледниковых озер и снежного запаса в горах. В этом году в области на 13% меньше выпало снега, чем в прошлом году.

Пресс-служба акима Туркестанской области