В настоящее время в сети Интернет различные сайты, мобильные приложения предлагают услуги по проверке штрафов за нарушения ПДД, информация на которых не является корректной и актуальной.

В связи с этим Комитет административной полиции МВД информирует, что для удобства граждан в рамках цифровизации административного производства МВД совместно с Генеральной прокуратурой реализован единый способ просмотра и оплаты штрафов.

На сегодняшний день проверить и оплатить свои штрафы, а также при необходимости распечатать фото данных нарушений с указанием сведений о дате и месте совершения, марки и госномера автотранспортного средства, можно через информационный сервис Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК www.qamqor.gov.kz.

Источник: КАП МВД РК