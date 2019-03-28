На сайте акимата города Сарани запущен онлайн-калькулятор, который позволит казахстанцам рассчитать размер адресной социальной помощи для своих семей, передает телеканал «Saryarqa».

Теперь для этого не нужно идти в отдел занятости и соцпрограмм. Достаточно зайти на сайт акимата Сарани и найти калькулятор, разработанный местными специалистами. Он доступен по этой ссылке.

Пользователю необходимо указать совокупный размер дохода, количество домочадцев и отдельно количество детей.

«Этот калькулятор упростит разъяснительную работу и будет применен не только жителями нашего города, но и всей республики для подсчета АСП. Калькулятор размещен на сайте акима Сарани, очень прост в применении. Необходимо внести лишь некоторые сведения. Нажимаем на кнопку «Рассчитать», и вы увидите точный размер адресной социальной промощи», — сказала руководитель отдела занятости и социальных программ города Кенжебала Тунгышбаева.

Также приводится пример расчета. Так, адресная социальная помощь на семью из шести человек с четырьмя детьми, в которой работает только супруг, получая 40 тысяч тенге в месяц, составила с 1 апреля 2019 года 111 тысяч тенге.

Как отмечается, адресную социальную помощь получать смогут лишь те семьи, у которых доход на одного члена семьи не превышает 20 789 тенге.