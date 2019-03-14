Пользователи популярных соцсетей Facebook и Instagram по всему миру столкнулись с проблемами. Многие не могут зайти на сайт, обновить ленту или авторизоваться, передает РИА Новости со ссылкой на сайт Downdetector.

Сообщается, что перебои в работе Facebook начались в 21:56 по времени Астаны. Согласно статистическим данным, около 35% юзеров вовсе не могли зайти на сайт Facebook, еще 33% пожаловались на проблемы с лентой новостей, которая не обновляется, 30% не могут авторизоваться.

Перебои с работой наблюдались в США, Нидерландах, Великобритании Бразилии, России и в Казахстане.

Сбой в работе другой популярной сети – Instagram начался в 21:00 по Астане. 48% пользователей не могли обновить новостную ленту, 32% не прошли авторизацию, а 18% вовсе не смогли зайти на сайт, передает Nur.kz

Проблемы наблюдались в тех же странах, а также в Испании и Австрии.

Помимо этого, в странах Европы и Южной Америки наблюдались проблемы с мессенджером WhatsApp. Перебои в работе мессенджера начались в 22:58 по времени Астаны. 45% юзеров пожаловались на проблемы с отправкой сообщений, 40% испытывали проблемы с соединением, а 13% не смогли зайти в приложение.

Крупный сбой в данных сетях наблюдался в последний раз в конце 2018.