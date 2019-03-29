В Казахстане произошли кадровые перестановки.

Распоряжениями Главы государства назначены: Биртанов Есжан Амантаевич заместителем Председателя Национального Банка Республики Казахстан;

Абылкасымова Мадина Ерасыловна заместителем Председателя Национального Банка Республики Казахстан; Алдабергенов Нурлан Шадибекович ответственным секретарем Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

Распоряжением Главы государства Джумабеков Арман Даирович освобожден от должности ответственного секретаря Министерства национальной экономики Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу.

Распоряжением Главы государства Курманов Жанат Бостанович освобожден от должности заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан.

Распоряжением Главы государства Асылов Берик Ногаевич назначен первым заместителем Генерального Прокурора Республики Казахстан.