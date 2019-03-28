В Шымкента из окна кардиоцентра выпал больной и погиб

В шымкентском городском кардиологическом центре больной, находившийся на лечении, выпал из окна.

Не исключено, что имело место самоубийство. Это событие произошло в ночь с 16 на 17 марта в 3-30 утра. На место происшествия прибыли спецавтотранспорт для транспортировки тела и следственно-оперативная группа. 62 летний пациент выпал из окна на 3 этаже больницы и погиб.

Однако, врач кардиологического центра рассказал об отсутствии признаков суицида и сослался на то, что комментарии можно получить в пресс-службе городского управления здравоохранения.

По факту самоубийства в ДП г. Шымкент нами был отправлен официальный запрос. Пресс-служба ДП Шымкента сообщила о том, не смогут прокомментировать данное происшествие. Нет комментариев пока и от городской прокуратуры.

Шакир Омаров