В Шымкенте выясняют, что толкнуло 20-летнего парня на суицид и не было ли это убийством

На турникетах накануне нашли тело 20-летнего жителя Шымкента. Молодой человек повесился на территории спортплощадки в 77 школе. В учебном заведении нашу съемочную группу встретили не радушно. А сотрудник техперсонала даже устроил «разборки».

«Не снимайте, вы не имеете право, идите вообще отсюда, не морочьте голову», — возмущался сотрудник школы.

Нам удалось выяснить, что парень учился в этой школе и был отличником. Он выпустился 3 года назад. В городском управлении образования подтвердили, что погибший, действительно, учился в 77 школе. После окончания поступил в университет на грант. Правда, на третьем курсе, по какой-то причине, забрал документы из вуза.

Что подтолкнуло молодого парня на такой отчаянный шаг и не было ли это убийством выясняют правоохранители. Родные погибшего разговаривать с журналистами отказались. У семьи горе, парня похоронили накануне. Подробности не стали разглашать и в полиции, где завели уголовное дело.

«Данный факт расследуется в Туранском РУП по ст. 105 УК РК “доведение до самоубийства”, назначены экспертизы», — говорит Бакдаулет Уразбаев, старший инспектор ДП г.Шымкента.

Учебное заведение огорожено забором, правда, то там, то тут в нем зияют дыры, через которые ученики могут покинуть территорию школы. Нам удалось поговорить с местным жителем, который проживает рядом со учебным заведением. По его словам, школу обещают огородить высоким забором давно, но до сих пор этого не сделали.

«Если бы здесь был высокий забор, он бы туда не залез. Вот уже пятый год обещают сделать забор, но до сих пор везде дыры. Это не первый такой случай, в этой школе однажды повесилась учительница, правда, это произошло внутри», — рассказал местный житель.

Эту информацию в гороно не подтвердили, но и не опровергли. Установлены ли в школе камеры и зафиксировали ли они момент трагедии неизвестно.