В ДП Шымкента наградили жителя, который проявил активную гражданскую позицию и помог полиции задержать беглого преступника.

Грамоту за проявленную храбрость Шарипбекову Нургали вручил начальник Департамента внутренних дел города Шымкента Ералы Жумаханбетов.

Оказалось, что житель города задержал автоугонщика, который бросил угнанный автомобиль и попытался скрыться с места происшествия.

Рассказывает Нургали Шарипбеков: «Ко мне навстречу бежал парень, а за ним бежал полицейский и кричал, что нужно его задержать. В тот момент страха не было, я побежал за ним и поймал его».

Асель Саденова, руководитель управления внутренних и внешшних связей ДП Шымкента: «Мы хотели поблагодарить Нургали Шарипбекова от имени руководства и личного состава департамента за проявленный поступок, мы поддерживаем таких людей, и будем рады, чтобы наши ряды пополнялись такими людьми, которые помогают нам при раскрытии преступлений».