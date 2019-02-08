Специализированным следственным судом города Тараза 7 февраля рассмотрено ходатайство следственного управления ДП Жамбылской области о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого И., сообщает Magnolia.kz.

Гражданин И. подозреваются в совершении тяжкого преступления, квалифицированного по ст.188 ч.3 УК РК (кража, совершенная в крупном размере).

Из материалов дела следует, что подозреваемый И. и его подельники, действуя в группе лиц по предварительному сговору, с июля по сентябрь 2018 года совершили на территории города Тараза угоны автотранспортных средств марки ВАЗ 21014 в количестве восьми автомашин, которые в дальнейшем разбирались и сбывались по запчастям.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что угонщиками автомашин являются жители города Шымкента и Туркестанской области, все они ранее судимые за аналогичные преступления и имеют непогашенную судимость.

Суд, изучив представленные материалы уголовного дела, удовлетворил ходатайство органа уголовного преследования и заключил подозреваемого под стражу сроком до двух месяцев.

Постановление не вступило в законную силу.