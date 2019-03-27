Сегодня, 27 марта, в Шымкенте помогайкам перекрыли кислород: Сегодня в Шымкенте торжественно открыли второй специализированный ЦОН.
Теперь водители смогут перерегистрировать свой автотранспорт и заменить водительское удостоверение в новом-фронт-офисе. Руководство нового Цона уверенно, что теперь очереди станут гораздо короче, а необходимость в помогайках сойдет на нет.
Необходимость в его открытии назрела давно. В последние несколько лет нареканий в адрес спецЦОНов было много. И речь шла не только о помогайках, а в большей степени возмущение водителей вызывали огромные очереди и часы томительного ожидания. Власти города обратили на это внимание и как и обещали в короткий срок открыли еще один ЦОН.
В церемонии открытия принял участие заместитель акима Шымкента Данат Жумин. На своей странице в facebook он уже сделал запись по этому поводу.
«Сегодня мы открыли в Шымкенте второй СпецЦОН (алдында қазақша жарияланған постымды қараңыз). Здесь будут ежедневно обслуживать около 400 человек по двум востребованным видам услуг: обновление водительских удостоверений, регистрация и снятие с учета автотранспортных средств. Новый центр разместился по улице Толеметова, 35е.
До сегодняшнего дня в городе работал всего один СпецЦОН. Он не справлялся с наплывом посетителей, чьё количество в среднем в два раза превышало возможности Центра. В результате образовывались очереди, формировалась благоприятная среда для проявления коррупции.
Большой поток посетителей в СпецЦОНы города обусловлен несколькими факторами. Во-первых, растёт количество автотранспорта. Во-вторых, жители Туркестанской области, особенно пригородных районов, по привычке продолжают обращаться за услугами в город, хотя их можно получить и в районных центрах. Ну и в-третьих, все ещё остаётся недостаточно высоким уровень цифровой грамотности населения. В будущем, я полагаю, все услуги люди будут получать через интернет и все ЦОНы закроются. Пока же будем делать все возможное для повышения качества оказания государственных услуг», — написал заместитель акима Шымкента.
К слову сказать, этот ЦОН стал одиннадцатым по счету центром обслуживания населения по городу Шымкент, включая миграционный и спеццон. В нем работают 52 инспектора, а для приема и выдачи документов есть 20 рабочих мест. Обустроена парковка. ЦОН укомплектован всем необходимым оборудованием, так что в день здесь могут принять до 500 человек.
В здании нового спеццона можно зарегистрировать или перерегистрировать транспортное средство и заменить водительское удостоверение. Но сдать практический экзамен для определенных водительских категорий и пройти медосмотр для получения водительского удостоверения нужно по прежнему в Достыке.
Отметим , что с начала года в шымкентском спеццоне гражданам уже выдали около 45 тысяч водительских удостоверений и оказали более двухсот тысяч услуг по перерегистрации транспорта. С открытием второго спеццона оказание этих услуг станет более комфортным и менее затратным по времени.
Новый специализированный ЦОН, который открылся для оказания услуг автолюбителям находится по адресу: Шымкент, микрорайон Кайтпас, ул. Тулеметова, 35
Ирина Казорина