Сегодня, 27 марта, в Шымкенте помогайкам перекрыли кислород: Сегодня в Шымкенте торжественно открыли второй специализированный ЦОН.

Теперь водители смогут перерегистрировать свой автотранспорт и заменить водительское удостоверение в новом-фронт-офисе. Руководство нового Цона уверенно, что теперь очереди станут гораздо короче, а необходимость в помогайках сойдет на нет.

Необходимость в его открытии назрела давно. В последние несколько лет нареканий в адрес спецЦОНов было много. И речь шла не только о помогайках, а в большей степени возмущение водителей вызывали огромные очереди и часы томительного ожидания. Власти города обратили на это внимание и как и обещали в короткий срок открыли еще один ЦОН.

В церемонии открытия принял участие заместитель акима Шымкента Данат Жумин. На своей странице в facebook он уже сделал запись по этому поводу.

«Сегодня мы открыли в Шымкенте второй СпецЦОН (алдында қазақша жарияланған постымды қараңыз). Здесь будут ежедневно обслуживать около 400 человек по двум востребованным видам услуг: обновление водительских удостоверений, регистрация и снятие с учета автотранспортных средств. Новый центр разместился по улице Толеметова, 35е.

До сегодняшнего дня в городе работал всего один СпецЦОН. Он не справлялся с наплывом посетителей, чьё количество в среднем в два раза превышало возможности Центра. В результате образовывались очереди, формировалась благоприятная среда для проявления коррупции.