СпецЦОН в Шымкенте не будет работать 14 августа

СпецЦОН не будет работать полдня связи с отключением света.

Филиал «Правительства для граждан» по городу Шымкент сообщает, что 14 августа спецЦОН №2 «Аргымак» не будет принимать граждан с 14:00 до 19:00. Оказание услуг будет приостановлено в связи с плановым отключением электроэнергии ТОО «ТУРАН-АЛМА».

Отметим, что в этот день граждане не смогут получить госуслуги по регистрации и перерегистрации авто, а также выдаче водительских удостоверений в спецЦОНе по адресу по адресу 196 квартал, 381/1.

Филиал Госкорпорации «Правительство для граждан» по городу Шымкент просит клиентов с пониманием отнестись к данной ситуации.

Напомним, что переоформить автомобиль можно через приложение банка второго уровня. Также клиенты могут обратиться для регистрации и перерегистрации авто в спецЦОНы города по следующим адресам:

СпецЦОН №1 — мкр. Достык, 2343/1.

СпецЦОН №3 — мкр. Кызылжар, ул. Жеделибайсын 92.

ТРК «Бекжан-комфорт», СпецЦОН №4 — мкр. Асар-2, уч. 2630. ТЦ «TOLEBI»

График работы: с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.