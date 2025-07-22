Автодром в спецЦОНе мкр Достык временно закрыт на ремонт

Филиал Государственной корпорации «Правительство для граждан» по городу Шымкент информирует, что с 22 по 24 июля сдача практического экзамена на автодроме спецЦОНа в мкр Достык временно приостановлена в связи с проведением ремонтных работ — обновление дорожного покрытия и разметки.

В указанный период практический экзамен можно сдать по адресу: мкр Асар-2, 12Б.

При этом все остальные услуги, включая сдача теоретического экзамена, а также регистрация и перерегистрация транспортных средств, оказывается в штатном режиме в спецЦОНе мкр Достык, 2343/1.