Права по 400 тысяч тенге продавали в Шымкенте сотрудники спецЦОНа

Водительские права по 400 тысяч тенге продавали в Шымкенте. По данным агентства по финансовому мониторингу, в 2023–2024 годах должностные лица, включая руководителя специализированного ЦОНа №2, организовали выдачу прав в обход установленных экзаменационных процедур.

«За выдачу прав взимали вознаграждение в размере от 150 до 400 тысяч тенге. В результате как минимум 500 человек незаконно получили водительские удостоверения», — рассказал официальный представитель АФМ РК Ернар Тайжан.

Для фальсификации тестов преступники использовали миниатюрные наушники и скрытые видеокамеры.

Ернар Тайжан, официальный представитель АФМ РК: «В целях конфискации, в настоящее время, в рамках расследования наложен арест на имущество подозреваемых на сумму более 200 млн тенге — 2 частных дома, 2 квартиры, 2 земельных участка и 10 автомобилей».

Тем временем, специалисты подчеркивают, подобные схемы — не просто нарушение закона, а прямая угроза безопасности на дорогах.

Выдача водительских удостоверений в обход установленных процедур представляет реальную угрозу общественной безопасности. Подтверждением тому являются участившиеся дорожно-транспортные происшествия в Шымкенте. Их количество возросло с 398 в 2022 году до 878 в прошлом году. Число пострадавших — 520 человек, погибло — 13 человек.

Суд санкционировал арест в отношении 12 подозреваемых. Расследование продолжается.