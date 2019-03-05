В ЮКГУ прошел Национальный конкурс «Мерейлі отбасы».

В нем участвовало 11 семейных пар разных факультетов. Конкурс состоял из трех этапов, где каждая семья показала свои таланты.

В первом туре пары представляли друг друга, во втором показывали творческий номер, а в третьем им предложили показать мудрость и смекалку в решении разных ситуативных и бытовых, семейных проблем.

На всех трех этапах конкурса на «пятерку» справились три семьи.

Самой образцовой подарили денежный приз 200 тысяч тенге. Первое место заняла семья Тлеубаевых. Сералы и Балжан прожили в браке 33 года, у них есть сын и дочь, кроме того они участливо воспитывают двух внуков.

Счастливая пара работает вместе в стенах ЮКГУ имени М. Ауэзова. Сералы Шабаевич — доктор философских наук, а Балжан Сейдрамановна заведует кафедрой искусств.

Приз за второе место получила семья Хусановых с факультета «Механика и Нефтедобыча» с призом 100 тысяч тенге, а на третьем почетном месте с призом в 50 тысяч тенге оказалась семья Каратаевых с факультета «Легкая и пищевая промышленность».