Лучшая семья Шымкента поделилась своими секретами

Мир, единство и благополучие! Это — семейный девиз лучшей семьи этого года — Жакыповых.

Жакып Куттыбеков и Карлыга Зауирбекова отмечают в этом году 45 летие совместной жизни. Многодетные родители воспитали чемпиона мира по боксу и ценителей искусства. Еще двое детей — педагог и бухгалтер. Счастливая семья в этом году выиграли в номинации «Мерейлі отбасы».

Приучать детей к честности, самое важное в воспитании, рассказывает глава семьи Жакып Куттыбеков. Отец, воспитавший Биржана Жакыпова — чемпиона мира по боксу, рассказывает, что сейчас сам увлёкся спортом. По его словам, и в семейной жизни, и спорте уважение — всегда стоит на первом месте.

Жакып Куттыбеков, житель г. Шымкента:

«Есть такое выражение: «родина начинается с семьи». И наша семья в свое время была маленькой, как кирпич. То, что мы сегодня выиграли в номинации, наверное справедливая оценка жюри, огромное им спасибо! Нам очень приятно. Мы рады тому, что они считают нас достойными этой награды. Теперь планируем участвовать в республиканском соревновании и также достичь победы».

В национальном конкурсе «Мерейлі отбасы» приняли участие 128 шымкентских семей. Стать самой лучшей удалось Жакыповым.

Муратжан Шотанов, руководитель управления внутренней политики и по делам молодежи г.Шымкента:

«Участников конкурса «Мерейлі отбасы» и всех его участников в городском этапе поздравляю от души! Пусть доброта всегда нас окружает, семья будет благополучной, а народ без волнений! Желаю, чтобы в Казахстане у всех всегда была образцовая семья!»

Участники получили от акима Шымкента почетные грамоты и ценные призы. А семья Жакыповых — выиграла один миллион тенге. Теперь они будут представлять город на республиканском конкурсе.