В Шымкенте распоряжение о переезде из здания, где небольшой травмпункт за 30 лет существования разросся до Центра амбулаторной хирургии, для врачей прозвучал неожиданно.

О том, что учреждение меняет месторасположение, медики узнали в пятницу 1-го марта. Теперь оно будет рассредоточено в травмпункте №1 по улице Гагарина и в городской больнице скорой медицинской помощи.

Сейчас персонал центра амбулаторной хирургии насчитывает 200 человек и трудно сказать как все врачи разместятся в предложенных учреждениях.

По словам врачей, в здании Центра амбулаторной хирургии в ближайшее время разместится детский санаторий. Известие о том, что теперь принимать лечение придётся далеко от привычного места, стало неожиданным и для пациентов больницы. Людям, у большинства из которых переломы, добираться до медучреждений, расположенных в другом конце города, будет сложно.

Впрочем, руководители городского здравоохранения уверяют врачей и пациентов, что всё предусмотрено и переезд не принесёт никаких неудобств. О том, что Центр амбулаторной хирургии будет рассредоточен по другим медицинским учреждениям врачей предупреждали ещё в январе. А в конце февраля приказ вышел повторно, так что, по мнению чиновников, времени на сборы было достаточно. И несмотря на неурядицы первых дней, все отделения Центра продолжат оказывать медицинские услуги и никто из врачей без работы не останется.

Тимур Варзилов, заместитель руководителя департамента здравоохранения г. Шымкента: «Сокращений нет и не будет. Все будут трудоустроены и всем будут предоставлены рабочие места, вся служба переходит в состав клинической больницы №1. Просто произошло разделение служб. Рабиологическое отделение, иными словами все укушенные, будет располагаться в травмпункте, а остальные будут здесь на втором этаже!»

В здании Центра амбулаторной хирургии, по словам чиновников, разместится родильный дом №2. Этот роддом принимает в год до 8 тысячи родов и ему необходимы дополнительные помещения.

Данияр Худайбергенов