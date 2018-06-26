В Шымкенте на деньги, поступившие от платных медицинских услуг, «Центр амбулаторной хирургии, травматологии и гинекологии» за короткое время был отремонтирован и реконструирован. В целом на ремонтные работы понадобились 10 млн тенге.

Программа оптимизации системы здравоохранения дает свои позитивные результаты. «Центр амбулаторной хирургии, травматологии и гинекологии» с 30 января 2018 года постановлением акима ЮКО входит в состав «Шымкентской городской больницы №1».

Он стал отделением амбулаторной хирургии, травматологии и гинекологии и за короткое время был отремонтирован и реконструирован, за счет платных услуг.

Для жителей города Шымкента и области в преобразованном отделении оказывается амбулаторно — поликлиническая помощь по следующим направлениям: травматология, хирургия, оториноларингология, урология, проктология, челюстно — лицевая хирургия, отделение антирабических услуг.

В лечебном учреждение находится клинико – диагностическая и бактериологическая лаборатория. Отделение расчитано на 250 коек. В дневном стационаре городской больницы №1 города Шымкента врачи спецализируются по хирургическим нозолгиям, используя современные высокоэффективные технологии. В дневном и стационарном отделении могут лечиться около 30 пациентов.

Проводится круглосуточный прием и оказывается спецализированная экстренная медицинская помощь в травмпунктах №1 и №2. Также, на базе медицинского учреждения круглые сутки работает Рабиологическая служба для оказания медпомощи при укусе животным. На базе отделения амбулаторной хирургии, травматологии и гинекологии создан областной травматологический организационно – методический центр.

Государстенная программа «Цифровой Казахстан» затрагивает все слои населения и способствует их активному вовлечению во все сферы жизни страны. Программа реализуется и в отделении амбулаторной хирургии, травматологии и гинекологии. В целях улучшения работы в дневном стационаре, были открыты современные палаты, оснащенные новыми оборудованиями для качественного лечения больных.

В старом здании ЦАХТ была построена пристройка для зала ожидания.

Разумеется, медицинские учреждения не могут быть безлюдными. Это приводит к образованию длиннохвостых изматывающих очередей. В новом отделении все подразделения переведены в систему электронной очереди. Это позволило не только избавиться от шума и взвинченности легионов больных, но и создать репутацию солидного медицинского учреждения, идущего в ногу со временем и заботящегося о своих клиентах.

Система электронных очередей функционирует в больнице в рамках программы Digital Kazakhstan. Для пациентов был создан новый тип приемной. За короткое время открылась бактериологическая лаборатория, оснащенная современным оборудованием.

Совместно с этой работой ведется подготовка к созданию Реабилитационного центра. Используя современные высокоэффективные технологии, в отделении амбулаторной хирургии, травматологии и гинекологии оперируют и выписывают пациентов в один день. Такая технология лечения получила название хирургии одного дня («one day surgery»).

Одним из перспективных направлений современного здравоохранения по оказанию медицинской помощи населению, является развитие стационарзамещающих хирургических технологий (амбулаторная хирургическая помощь, центры амбулаторной хирургии, стационары одного дня и т.п.).

Амбулаторная хирургия развивается на основе новых форм организации, предусматривающих перенос технологии из стационара в поликлинические условия, сокращая тем самым экономически высоко затратные клинико-стационарные койки.

Схема технологической модели современного центра амбулаторной хирургии предусматривает следующие основные направления: организационное, лечебное, научное и учебное.

Для жителей Шымкента и Туркестанской области в преобразованном отделении оказывается амбулаторно — поликлиническая помощь. Специалисты в области травматологии, хирургии, оториноларингологии, урологии, проктологии всегда готовы прийти на помощь горожанам.

Пациентам центра амбулаторной хирургии, травматологии и гинекологии теперь не нужно стоять в очереди. Все подразделения переведены в систему электронной очереди в новом отделении.

В обновленном здании появились зал ожидания, лаборатория и палаты на 30 мест.