В Шымкенте завершился международный турнир по настольному теннису, посвященный памяти Акпан батыра, сообщает пресс-служба НОК Республики Казахстан.

Спортсмены Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, России, Узбекистана, Казахстана оспаривали медали и солидный призовой фонд в двух возрастных категориях: 19-23 года и 18 лет и моложе. В командных соревнованиях среди девушек отличились Мархабо Магдиева, Диана Аристанова из «Хван Ман Гым-2» (Ташкентская область Узбекистана). Серебряные медали получили Назакят Гараева (она награждена призом «За волю к победе»), Мариям Иманова (Азербайджан), бронзовые — Малика Илхамжанова, Сарвиноз Миркадирова (Казахстан-1) и Розалина Хаджиева, Сагдияна Мадалиева, Хуснора Иминова (Узбекистан).

У юношей командный Кубок выиграли Бекулан Жамал, Бакдаулет Акимали, Ирисбек Артукметов (Казахстан-1), которые обошли теннисистов Россия-2 (2 место, Илья Исаков, Антон Котов, Михаил Рожков), Россия-1 (3 место, Максим Кисилев, Александр Тютрюмов, Семен Шевнин) и Караганды (3 место, Владислав Захаров, Темирлан Ким).

В заключительный день турнира стали известны чемпионы и призеры в личном зачете.

Финал у девушек 18 лет и моложе представили Сагдияна Мадалиева (Узбекистан) и Мехринисо Наркулова («Хван Ман Гым-1», Ташкентская область). Соперницы хорошо знают друг друга и их встреча в Шымкенте прошла в бескомпромиссной борьбе. Сагдияна меньше ошибалась, чаще, точнее попадала на стол и в итоге выиграла 3:1. В этой возрастной категории бронзовые медали достались Анель Бахыт (Казахстан-2) и Мархабо Магдиевой («Хван Ман Гым-2»).

У юношей за первое место бились Семен Шевнин (Россия-1) – Михаил Рожков (Россия-2). Оба представляют именитый клуб из Екатеринбурга «УГМК», вместе тренируются, защищают цвета юношеской сборной России. Шустрый, подвижный, прыткий Семен в быстром темпе переиграл Михаила 3:0 и стал чемпионом. Бронзовые медали завоевали Искандер Харки (Казахстан-3) и Бакдаулет Акимали (Казахстан-1).

Финал у девушек 19-23 года: Розалина Хаджиева (Узбекистан) – Камила Халикова («Хван Ман Гым-1», Ташкентская область). Вновь узбекское противостояние. Перед матчем Камила сказала:

«Мы частенько встречаемся на соревнованиях. Раньше я ее регулярно побеждала, но за последние два года Розалина улучшила мастерство, играет уверенно и сейчас у нас равенство в поединках».

Финал получился импульсивным, нервозным. Защитница Розалина грамотно защищалась, а нападающая Камила остро атаковала, но допустила больше промахов, чем ее оппонентка. Счет 3:1 и первое место у Розалины Хаджиевой. Вторая Камила Халикова, третьи — Мариям Иманова (Азербайджан), Малика Илхамжанова (Казахстан-1).

Финал у юношей 19-23 года: Максим Киселев (Россия-1) – Владислав Захаров (Караганда). Единственный представитель Казахстана в финале личного зачета против бронзового призера взрослого чемпионата России в парном и командном разрядах. Владислав очень хотел порадовать многочисленных казахстанский болельщиков, но сегодня был не его день. Счет 1:3. Максим Киселев выигрывает «золото» и приз «Лучшего игрока». На третьем месте Александр Тютрюмов (Россия-1), Бекулан Жамал (Казахстан-1).