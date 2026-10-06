Казахстанские танцовщицы взошли на пьедесталы Германии и Китая

Василиса Середа завоевала бронзовую медаль на 38-м турнире German Open Championships в Штутгарте. В соревнованиях участвовали 60 спортсменок, а 12-летняя казахстанка прошла четыре тура и стала единственной представительницей страны в финале.

Всего в German Open Championships 2026 приняли участие почти четыре тысячи спортсменов из 60 стран мира.

«Нужно стараться, работать на каждой тренировке и не останавливаться», — говорит Василиса Середа.

Через несколько недель спортсменка вновь поднялась на пьедестал — уже на Всемирном фестивале спортивных танцев в китайском Чэнду. Там она завоевала серебряную медаль в стандартной программе и бронзовую — в латиноамериканской.

Вместе с Василисой тренируется девятилетняя Ясмин Икрамова. На соревнованиях в Китае она стала бронзовым призёром в латиноамериканской программе, а ещё в трёх категориях заняла пятые места.

«Я люблю танцы. Мне нравится выступать и танцевать», — рассказала Ясмин Икрамова, обладательница Кубка Республики Казахстан 2026 года.

По словам тренера Ренаты Абдеевой Ли, в этом сезоне спортсмены клуба представляли Казахстан на соревнованиях во Вьетнаме, Малайзии, Германии, Китае и Таиланде.

В общей сложности на Всемирном фестивале спортивных танцев в Чэнду Василиса Середа и Ясмин Икрамова завоевали для Казахстана три медали. Сейчас спортсменки продолжают подготовку к следующим соревнованиям, ближайшие из которых пройдут в Астане.