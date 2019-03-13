В Туркестанской области полицейские ликвидировали посев конопли.

В рамках оперативно-профилактических мероприятий по противодейстию и пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств полицейские ДП Туркестанской области выявили факт посева конопли в одном из поселков Келесского района.

Так, в марте текущего года в ходе оперативно-профилактического мероприятия сотрудники Управления по борьбе с наркобизнесом ДП Туркестанской области совместно с Келесским РОП задержали местного жителя, в доме которого обнаружили незаконный посев конопли. В качестве вещественных доказательств полицейские изъяли у подозреваемого 7 кустов незаконно культивированного наркосодержащего растения. Согласно экспертизе, изъяты вещества являются кустами конопли общим весом более 1 кг.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 300 УК РК «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества». Проводится досудебное расследование.

В свою очередь, сотрудниками Управления по борьбе с наркобизнесом в целях профилактики наркомании среди населения на постоянной основе проводятся различные профилактические и разъяснительные работы, направленные на информирование молодежи о вреде потребления наркотиков. Совместно с представителями образования, здравоохранения и т.д. полицейские принимают участие в различных акциях, проводят открытые уроки, где разъясняют о последствиях употребления наркотических средств и призывают молодежь ввести здоровый образ жизни.

Пресс-служба ДП Туркестанской области.