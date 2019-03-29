В Википедии обновлена информация о Касым-Жомарте Токаеве. Он разведен.

Его отец, Кемель Токаевич Токаев (1923—1986), участник Великой Отечественной войны, был известным казахским писателем, членом Президиума Верховного Совета Казахской ССР. Мать, Турар Шабарбаева (1931—2000), работала в Алма-Атинском педагогическом институте иностранных языков. Токаев происходит из рода кушик племени жалайыр Старшего жуза.

В 1970 году поступил в МГИМО МИД СССР, где на 5-м курсе направлен на полугодовую преддипломную практику в Посольство СССР в КНР.

В 1975 году поступил на службу в Министерство иностранных дел СССР и был направлен на работу в советское посольство в Республике Сингапур. В 1979 году вернулся в аппарат МИД СССР. В 1983 году выехал в Китай на 10-месячную стажировку в Пекинском лингвистическом институте (англ.)русск.. В 1984—1985 годах работал в МИД СССР, затем был направлен в советское посольство в Пекине, где работал до 1991 года на должностях второго секретаря, первого секретаря и советника. В 1991 году поступил в Дипломатическую академию МИД СССР на курсы повышения квалификации руководящих дипломатических кадров.

В 1992 году был назначен заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан. В 1993 году он стал первым заместителем министра иностранных дел и в 1994 году назначен министром иностранных дел Республики Казахстан. В марте 1999 года стал заместителем премьер-министра. В октябре 1999 года, с согласия парламента, указом президента Республики Казахстан, был назначен премьер-министром. В январе 2002 года подал в отставку и впоследствии был назначен государственным секретарём — министром иностранных дел. Должность министра иностранных дел продолжал занимать до января 2007 года в общей сложности в течение 10 лет (1994—1999, 2002—2007), затем был избран председателем Сената парламента Республики Казахстан. В качестве министра иностранных дел он играл активную роль в сфере нераспространения ядерного оружия. Участвовал в обзорных конференциях по Договору о нераспространении ядерного оружия в 1995 и 2005 годов. В 1996 он подписал Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний(ДВЗЯИ) в Нью-Йорке, а в 2005 году — Договор о создании зоны, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии (ЦАЗСЯО) в Семипалатинске. В 2003 году председательствовал на международной конференции министров развивающихся стран, не имеющих выхода к морю. На конференции была разработана Алматинская программа действий и принята Алматинская декларация развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.

В 2001 году в Институте актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора политических наук по теме «Внешняя политика Республики Казахстан в период становления нового мирового порядка» (специальность 23.00.04 — политические проблемы международных отношений, глобального и регионального развития)[7].

В качестве председателя Сената парламента Казахстана в 2008 году был избран вице-президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

В марте 2011 года генеральный секретарь ООН объявил о своём решении назначить Токаева заместителем генерального секретаря ООН, генеральным директором отделения ООН в Женеве (англ.) русск., а также личным представителем генерального секретаря ООН на Конференции по разоружению. Он занимал должность генерального секретаря Конференции по разоружению. Являлся также старшим должностным лицом, ответственным за обеспечение безопасности сотрудников ООН в Швейцарии. Принимал участие в десяти сессиях Генеральной ассамблеи ООН, избирался председателем Советов министров иностранных дел СНГ и Шанхайской организации сотрудничества.

16 октября 2013 года избран Председателем Сената парламента Республики Казахстан.

В течение 13 лет являлся президентом Федерации настольного тенниса Казахстана.

Автор девяти книг и многочисленных статей по вопросам международных отношений. Свободно владеет казахским, русским, английским и китайским языками, знает французский язык.

Президентство

С 20 марта 2019 года является действующим президентом Республики Казахстан. По Конституции, он будет главой страны до окончания выборного срока Первого Президента Нурсултана Назарбаева. Очередные выборы президента Казахстана должны пройти в 2020 году.

Одним из первых шагов Токаева на президентском посту стало переименование столицы государства Астаны в Нур-Султан в честь бывшего президента Назарбаева, о чём он заявил в своей первой инаугурационной речи. Предложение было поддержано Парламентом Казахстана и депутатами городского маслихата и 23 марта Токаев подписал указ № 6 о переименовании города; указ № 1 был о присвоении Н. А. Назарбаеву высшей государственной награды — золотой семиконечной звезды «Народный Герой».

Политические взгляды

Точка зрения на политическое устройство Казахстана: «Сильный Президент, авторитетный Парламент, подотчётное Правительство» (заявил об этом на парламентской конференции в Астане, 24 ноября 2014 года).

В связи со скандальными поправками в Земельный кодекс об аренде и продаже земли в Казахстане на слушаниях в Сенате 29 апреля 2016 года заявил: «Надо не только давать заверения, что сельхозземли иностранцам продаваться не будут. Но и правовыми и иными средствами обеспечить реализацию этого важнейшего положения, чтобы ни у кого не возникло желания обойти данное требование путем разного рода хитроумных схем. И главное, надо непременно выполнить требование Главы государства о национальной юрисдикции над землей и эффективном, рациональном использовании земли».

По вопросу о переводе казахского языка на латинский шрифт на парламентских слушаниях по вопросам образования 22 сентября 2017 года сказал «Нам предстоит выполнить задачу стратегической важности — перейти на латинскую графику. Как отметил глава государства, перевод казахского языка на латиницу — это шаг к интеграции в глобальную систему науки и образования, обеспечение нашего духовного единства. Эту работу нам надо проводить вдумчиво и постепенно, без „больших скачков“. Но и затягивать её нет смысла. Главное — у нас нет права на ошибку».

Токаев выступил с критикой первоначального варианта латинского алфавита казахского языка: «Национальная комиссия не пришла к окончательному решению по латинскому алфавиту, поэтому ещё слишком рано использовать апострофы в газетах или в других местах». После данного заявления началась интенсивная работа по внедрению нового алфавита, после принятия которого 19 февраля Токаев поздравил всех с «историческим событием».

19 декабря 2018 года, выступая на заседании Сената, Токаев предложил ужесточить судебное преследование в отношении наркодилеров вплоть до пожизненного заключения и даже смертной казни, поскольку их деятельность можно приравнять к терроризму, угрожающему национальным интересам страны.

8 февраля 2019 года, на слушании в Сенате парламента РК по торговой политике в ЕАЭС, Токаев заявил: «Интеграция это сложнейший по своей сути поиск баланса интересов. В интеграции не может быть аутсайдеров и проигравших, в выигрыше должны быть все участники процесса».

Семья

. Бывшая жена: Разведен. Бывшая жена: Надежда Давыдовна Токаева 1957 г.р.

Сын: Тимур Касымжомартович Токаев (1984 г. р.).

Тимур Токаев — крупнный предприниматель в нефтяной сфере («Аби Петролеум Кэпитал»). Также возглавляет благотворительный фонд имени своего деда — Кемеля Токаева.

Награды

Награждён несколькими государственными наградами Республики Казахстан и других стран.

Действительный член Всемирной академии гуманитарных и естественных наук, член «Совета мудрецов» Мюнхенской конференции по безопасности, почётный профессор Шэньчжэньского университета (англ.)русск. (КНР), почётный профессор и почётный доктор Дипломатической академии МИД Российской Федерации, а также член её попечительского совета, почетный президент Казахстанского Совета по международным отношениям. Является руководителем Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий, Почётным деканом Женевской школы дипломатии и международных отношений. Награждён памятными медалями Н. Тюрякулова МИД РК и А. Горчакова МИД РФ, Грамотой «Академикус» Женевского университета, а также памятной медалью С. Н. Рериха. По версии Русского биографического общества, вошёл в список лауреатов «Человек Года — 2018».